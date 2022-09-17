«Он не пойдёт вперёд». Дэвин Хэйни дал прогноз на бой Канело — Головкин 3

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни высказался о третьем поединке средневесов Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) и Геннадия Головкина (42-1-1, 36 KO), который состоится завтра, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).

«GGG знает, что он должен делать. Он имел успех в первых двух боях. Он серьёзнейший нокаутёр, и Канело знает об этом. Поэтому я не думаю, что Канело пойдёт вперёд, чтобы его сломать.

Бой получится отличным. Я вижу, как Канело одерживает победу, но… я не считаю, что это будет легко, как все считают», – сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу FightHype.

Ранее стало известно, что Альварес заработает за третий бой с Головкиным более $ 40 млн. Гонорар казахстанца оказался значительно скромнее.