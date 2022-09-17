Мама Канело обратилась к нему с просьбой перед боем с Головкиным
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Анна Мария Барраган, мама бывшего лидера рейтинга pound-for-pound и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса, высказалась о его третьем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится завтра, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).
«Мы собираемся победить, мы будем болеть за него, вся семья будет болеть за него. Я прошу о молитвах и хорошем настрое для моего сына. Да здравствует Мексика, да здравствует Гвадалахара (родной город Альвареса. – Прим. «Чемпионата»).
Я нервничаю. Я знаю, Канело победит. Но я его мама, и я переживаю. Я хочу, чтобы он отдал все силы и победил его раньше, потому что я не желаю страдать», – приводит слова матери Альвареса TV Azteca.
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