Головкин — о предстоящем бое с Канело: надеюсь, что судьи оценят наш бой беспристрастно

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
«Я до сих пор не смотрел полный бой Альвареса и Бивола. Я только что посмотрел основные моменты. Для меня нет смысла смотреть полный бой. Мне не понравилось, как Канело выглядел во время этого боя. Я не хочу принижать выступление Дмитрия Бивола в этом бою, не поймите меня неправильно, Дмитрий Бивол заслужил эту победу. Я просто хочу сказать, что Канело выглядел не лучшим образом. Он не показал, на что он способен. Я уверен, что во время нашего боя он будет другим бойцом. Очень надеюсь, что судьи оценят наш бой беспристрастно. Что они будут максимально разумными», — приводит слова Головкина BoxingScene.
Отметим, Головкин и Альварес уже встречались в 2017 и 2018 годах. Первый бой завершился неочевидным ничейным исходом, а второй поединок — победой Альвареса решением большинства судей.
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