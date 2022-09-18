Головкин — о предстоящем бое с Канело: надеюсь, что судьи оценят наш бой беспристрастно

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Я до сих пор не смотрел полный бой Альвареса и Бивола. Я только что посмотрел основные моменты. Для меня нет смысла смотреть полный бой. Мне не понравилось, как Канело выглядел во время этого боя. Я не хочу принижать выступление Дмитрия Бивола в этом бою, не поймите меня неправильно, Дмитрий Бивол заслужил эту победу. Я просто хочу сказать, что Канело выглядел не лучшим образом. Он не показал, на что он способен. Я уверен, что во время нашего боя он будет другим бойцом. Очень надеюсь, что судьи оценят наш бой беспристрастно. Что они будут максимально разумными», — приводит слова Головкина BoxingScene.

Отметим, Головкин и Альварес уже встречались в 2017 и 2018 годах. Первый бой завершился неочевидным ничейным исходом, а второй поединок — победой Альвареса решением большинства судей.