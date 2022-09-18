Дрозд: думал, Гена будет больше доказывать. Не было ни зарубы, ни обмена

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал исход поединка между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом, в котором мексиканец одержал победу единогласным решением судей.

«Бой ожиданий не оправдал, я думал, что Гена будет больше доказывать. Думал, что Альварес будет намного больше доказывать. Поэтому бой шёл в невысоком темпе, оказался очень спокойным с точки зрения рисковых моментов. Их просто практически не было. Казалось, что ребята боксируют без желания.

Не было ни зарубы, ни обмена. Это меня немножко смутило, учитывая заявления и настрой. По крайней мере, у Альвареса он точно должен был быть очень высоким. Да, скучноватый бой на эпизоды получился, прямо скажем», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

10 фактов о Канело Альваресе.