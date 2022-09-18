Менеджер Уайлдера ответил на вопрос о потенциальном бое Усика с Деонтеем

Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, рассказал о готовности рассмотреть предложение со стороны команды украинского боксёра Александра Усика по организации поединка с его бойцом.

«Недавно мы получили сообщение, что Усик будет драться с Уайлдером, если Джошуа и Фьюри согласуют бой. Мы совсем не против и открыты для этого предложения. Если не получится договориться, то есть вариант с Энди Руисом-младшим, также рассматриваем других потенциальных соперников», — приводит слова Финкеля talkSPORT.

Напоним, ранее менеджер Усика Эгис Климас заявлял, что украинец в начале следующего года проведёт поединок с победителем боя Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус.

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