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Габриэль Росадо: Головкину пора завершать карьеру

Габриэль Росадо: Головкину пора завершать карьеру
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Бывший претендент на титул в среднем весе (до 72,6 кг) американский ветеран Габриэль Росадо, в прошлом деливший ринг со звёздным казахстанцем Геннадием Головкиным, считает, что он должен уйти из бокса после поражения в третьем бою с мексиканцем Саулем Альваресом, который состоялся сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).

«Это был хороший поединок, ребята. Я ведь говорил, что это будет близкий бой. Вы понимаете, о чём я. Стили делают бои, и они всегда так проводят поединки.

GGG по-прежнему показывает умный бокс, однако Канело оказался лучше. С кем должен подраться Канело? С Биволом. А GGG пора завершать карьеру, ему больше не нужно драться», – сказал Росадо в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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