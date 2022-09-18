Габриэль Росадо: Головкину пора завершать карьеру

Бывший претендент на титул в среднем весе (до 72,6 кг) американский ветеран Габриэль Росадо, в прошлом деливший ринг со звёздным казахстанцем Геннадием Головкиным, считает, что он должен уйти из бокса после поражения в третьем бою с мексиканцем Саулем Альваресом, который состоялся сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).

«Это был хороший поединок, ребята. Я ведь говорил, что это будет близкий бой. Вы понимаете, о чём я. Стили делают бои, и они всегда так проводят поединки.

GGG по-прежнему показывает умный бокс, однако Канело оказался лучше. С кем должен подраться Канело? С Биволом. А GGG пора завершать карьеру, ему больше не нужно драться», – сказал Росадо в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.