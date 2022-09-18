«Мусорный бой». Дэвид Бенавидес раскритиковал поединок Альвареса и Головкина

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес раскритиковал третий поединок между мексиканцем Саулем Альваресом (58-2-2, 39 KO) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO), который состоялся сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Канело победил со счётом 116-112, 115-113 и 115-113 и провёл дебютную защиту всех четырёх чемпионских титулов во втором среднем весе.

«Мусорный бой. Но это то, что вы все хотели увидеть», – написал Бенавидес в социальных сетях.

Ранее в интервью экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко высказал предположение, согласно которому Головкин травмировался перед боем.