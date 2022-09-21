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Пимблетт не исключил, что может подраться с Макгрегором

Пимблетт не исключил, что может подраться с Макгрегором
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт не исключил, что он может провести бой с экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Никогда не знаешь, что возможно. Мы можем провести бой, если, например, он вернётся в лёгкий вес. Это был бы самый большой бой с точки зрения PPV в истории UFC», — приводит слова Пэдди Пимблетта BJPenn.

В UFC у Пэдди Пимблетта три победы в трёх поединках. Всего на счету британца 22 боя в смешанных единоборствах и 19 побед.

Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

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