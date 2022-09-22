В США застрелили американского боксёра-профессионала
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В США застрелили профессионального боксёра Исайю Джонса. Об этом сообщает The Ring со ссылкой на его бывшего тренера Рошона Джонса, по словам которого спортсмен был убит выстрелом в голову после ссоры с братом.
По информации источника, департамент полиции Детройта подтвердил, что 28-летний боксёр был застрелен родственником, но никакая дополнительная информация по этому инциденту пока неизвестна.
Исайя Джонс имел рекорд 9–7, в трёх поединках одержал победы нокаутом. Профессиональную карьеру он начал в 2016 году и выиграл первые восемь поединков под руководством Рошона Джонса, но уступил в семи из восьми следующих боях после того, как перешёл к другому тренеру.
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Боксёр проиграл бой на 16-й секунде без единого удара.
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