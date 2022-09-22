Усик прокомментировал эмоциональное поведение Джошуа после поражения в реванше

Украинский боксёр Александр Усик прокомментировал эмоциональное поведение британца Энтони Джошуа после поражения в их втором поединке.
«Нет, Энтони не хотел меня обидеть. Он задавался вопросом: «Как он, такой сильный, мог проиграть мне — слабому». Я хотел с ним пообщаться, говорил ему, чтобы он не нервничал, успокоился. Когда у нас будет свободное время, могу приехать к тебе в Британию, в твой зал. Можем там потренироваться, пообщаться.
Я бы не сказал, что это было какое-то некрасивое поведение с его стороны. Это были эмоции. Парень много работал, сменил тренерскую команду и проиграл. Эмоции просто вышли наружу. Чаша переполнилась, и его прорвало. Но я не держу зла на Энтони. Тут не на что обижаться. Он ничего плохого не делал», — сказал Усик в интервью BBC.
Напомним, 21 августа Александр Усик одержал победу в бою с британцем Энтони Джошуа. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых раздельным решением судей победителем был признан Александр.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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