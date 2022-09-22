Усик: пару больших боёв – и всё. Уже не хочу быть как Феникс, сгорать и рождаться

Украинский боксёр Александр Усик, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, ответил на вопрос, завершит ли он карьеру, если это сделает Тайсон Фьюри.



«Посмотрим. Нельзя быть голословным. Просто мне неинтересно что-то другое. С Фьюри или Уайлдером ещё можно побоксировать, а больше я не вижу вариантов. Почему я так сказал? Потому что вся работа, которую я провожу в своём тренировочном лагере, очень нелёгкая. Психологически, физически. Я по полгода не вижу семью.



Выполнять такую трудную работу, просто чтобы выйти и побоксировать… Как-то уж совсем не хочется. Сколько раз за всю карьеру я уже выходил в ринг? Так что уже не очень хочется быть как Феникс, который сгорает и рождается, сгорает и рождается. Хочется пару поединков – крутых, больших. Не размениваться. Думаю, мы с ребятами, кто сейчас на пике, дошли до момента, когда уже можем так делать. Хочу пару больших боёв, а потом уже работать в другом направлении», – сказал Усик в интервью BBC.