Усик: пару больших боёв – и всё. Уже не хочу быть как Феникс, сгорать и рождаться

Украинский боксёр Александр Усик, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, ответил на вопрос, завершит ли он карьеру, если это сделает Тайсон Фьюри.
«Посмотрим. Нельзя быть голословным. Просто мне неинтересно что-то другое. С Фьюри или Уайлдером ещё можно побоксировать, а больше я не вижу вариантов. Почему я так сказал? Потому что вся работа, которую я провожу в своём тренировочном лагере, очень нелёгкая. Психологически, физически. Я по полгода не вижу семью.
Выполнять такую трудную работу, просто чтобы выйти и побоксировать… Как-то уж совсем не хочется. Сколько раз за всю карьеру я уже выходил в ринг? Так что уже не очень хочется быть как Феникс, который сгорает и рождается, сгорает и рождается. Хочется пару поединков – крутых, больших. Не размениваться. Думаю, мы с ребятами, кто сейчас на пике, дошли до момента, когда уже можем так делать. Хочу пару больших боёв, а потом уже работать в другом направлении», – сказал Усик в интервью BBC.
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