Боец UFC дисквалифицирован на год из-за положительного теста на допинг

Бразильский боец смешанных единоборств Элизеу Залески, выступающий в полусреднем весе, дисквалифицирован USADA на год после проваленного допинг-теста.
Залески не сдал тест 8 апреля 2022 года и был вынужден сняться с боя с Муниром Лаззезом, который был запланирован на 16 апреля.
Менеджер Залески Тиаго Окамура объяснил, что в пробе были обнаружены следы запрещённого вещества остарина. При этом он мог попасть в организм в виде добавок к другим лекарствам.
«Аптека, где Элизеу покупал лекарства, отрицает тот факт, что использовала остарин, поэтому мы в тупике. У аптеки нет никаких причин брать вину перед USADA на себя. Почти полгода мы отродись за то, чтобы очистить имя Залески. Сделали всё, что запрошено, но не можем заставить аптеку подчиняться», — приводит слова менеджера бойца MMAFighting.
Элизеу Залески сможет вернуться к боям в апреле 2023 года.
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