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Кевин Холланд завершил карьеру в смешанных единоборствах после поражения от Чимаева

Кевин Холланд завершил карьеру в смешанных единоборствах после поражения от Чимаева
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Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Кевин Холланд завершил карьеру в смешанных единоборствах. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях.

«Это был хороший забег за последний месяц. Я получил зарплату и ухожу», — написал спортсмен.

Напомним, в последнем поединке Кевин Холланд уступил Хамзату Чимаеву. Бой завершился досрочной победой Чимаева в первом раунде удушающим приёмом.

За время, проведённое в октагоне, Хамзат Чимаев нанёс сопернику всего один удар, сделал два тейкдауна и предпринял две попытки сабмишена. На счету американского бойца ни одного удара, тейкдауна, попытки сабмишена или переворота.

Чимаев должен был драться в главном бое вечера против Нейта Диаза, однако провалил взвешивание на 3,5 кг. На UFC 279 он дрался в промежуточном весе с Холландом.

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