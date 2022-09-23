Стало известно, сколько Усик заработал за всю профессиональную карьеру

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заработал за свою профессиональную карьеру $ 52 млн, сообщает Marca со ссылкой на Sportekz.



По информации источника, пару лет назад состояние Усика оценивалось в $ 4 млн, но его доходы резко выросли после двух побед над британцем Энтони Джошуа. После первого поединка он разбогател на $ 13 млн, а после второго успеха состояние Усика выросло до $ 52 млн.



Отмечается, что данные суммы касаются лишь гарантированных выплат, которые украинец получил за выступления на ринге, и не включают в себя процентные отчисления за рекламу и просмотры от телетрансляций.

Ранее команда Усика сообщила, что в настоящее время боксёр заинтересован провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: