Стало известно, сколько Усик заработал за всю профессиональную карьеру

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заработал за свою профессиональную карьеру $ 52 млн, сообщает Marca со ссылкой на Sportekz.
По информации источника, пару лет назад состояние Усика оценивалось в $ 4 млн, но его доходы резко выросли после двух побед над британцем Энтони Джошуа. После первого поединка он разбогател на $ 13 млн, а после второго успеха состояние Усика выросло до $ 52 млн.
Отмечается, что данные суммы касаются лишь гарантированных выплат, которые украинец получил за выступления на ринге, и не включают в себя процентные отчисления за рекламу и просмотры от телетрансляций.
Ранее команда Усика сообщила, что в настоящее время боксёр заинтересован провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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