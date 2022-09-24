Емельяненко — Дацик: прямой эфир боя начнётся примерно в 22:00 мск

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут бой по правилам бокса сегодня, 24 сентября. Начало боя запланировано примерно на 22:00 мск.
В прямом эфире бой покажет российский телеканал НТВ.
Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.
Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
А. Емельяненко объявил новое бойцовское имя.
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