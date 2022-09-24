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ММА Серия-56: Солнечный берег. Прямая трансляция
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Нейт Диаз резко прокомментировал возможный переход Чимаева в среднюю весовую категорию

Нейт Диаз резко прокомментировал возможный переход Чимаева в среднюю весовую категорию
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Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз отреагировал на то, что Хамзат Чимаев решил перейти в средний дивизион. Об этом шведский боец чеченского происхождения намекнул в своих социальных сетях.

«Очевидно, я отправил тебя в отставку из полусреднего дивизиона, придурок», — написал Диаз в комментариях под постом Чимаева.

На турнире смешанных единоборств UFC 279 бой Чимаева с Нейтом Диазом должен был возглавить турнир, но Хамзат провалил взвешивание, в результате чего поединок был отменён.

Диаз в итоге встретился с Тони Фергюсоном и одолел соотечественника, проведя удушающий приём. После этого Нейт объявил об уходе из смешанных единоборств.

Чимаев получил в соперники Кевина Холланда и в первом же раунде выполнил удушающий приём, одержав свою 12-ю победу в MMA.

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