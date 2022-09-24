А. Емельяненко: Дацик физически слабый, разъелся

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оценил текущую форму своего соперника по предстоящему боксёрскому поединку — соотечественника Вячеслава Дацика.



«Я видел подготовку Дацика. Никогда недооцениваю соперника, а наоборот, переоцениваю его. Но, положа руку на сердце, Дацик раньше был намного опаснее. Сейчас вижу, что он не в лучших своих кондициях: неправильно работает, у него нет функционала, не бьёт, не дышит, не двигается. Он физически слабый, разъелся. Даже его супруга, самый родной и близкий человек, говорит, что он перестал тренироваться, ходить в спортзал, готовиться и выезжает на старом багаже.

Тем более он зачем-то провёл промежуточный бой, где упал в нокаут. А в боксе, если человек падает в нокаут, на нём ставят крест. Потому что считается: если его один раз пробили, то он всегда будет падать, его всегда будут пробивать. Сегодня Дацик опасен, но не так, как было раньше», — сказал Емельяненко в видео на своём YouTube-канале.

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Емельяненко показал скоростную работу перед боем с Дациком.