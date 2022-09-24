Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ММА Серия-56: Солнечный берег. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Келлехер: поединок с Чимаевым будет кошмаром для Адесаньи

Боец UFC Келлехер: поединок с Чимаевым будет кошмаром для Адесаньи
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Брайан Келлехер высказался о перспективах шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, если он действительно решит подняться в средний вес.

«Хамзат без проблем может подняться в средний дивизион. У него даже есть соперник в лице Пауло Косты, с которым он чуть не подрался перед турниром UFC 279. Кроме того, в этой категории выступает Исраэль Адесанья. Он подходит Хамзату по стилю. Я на самом деле не знаю, станет ли UFC проводить этот бой, потому что это будет настоящий кошмар для Адесаньи. У Чимаева же есть качества, которые позволят ему победить любого соперника», — поделился мнением Келлехер в видео на своём YouTube-канале.

Ранее Чимаев намекнул на возможный переход в средний вес. На его счету на данный момент 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.

Новость по теме
Коста готов выйти против Чимаева, если Хамзат перейдёт в средний вес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022