Боец UFC Келлехер: поединок с Чимаевым будет кошмаром для Адесаньи

Американский боец смешанных единоборств Брайан Келлехер высказался о перспективах шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, если он действительно решит подняться в средний вес.



«Хамзат без проблем может подняться в средний дивизион. У него даже есть соперник в лице Пауло Косты, с которым он чуть не подрался перед турниром UFC 279. Кроме того, в этой категории выступает Исраэль Адесанья. Он подходит Хамзату по стилю. Я на самом деле не знаю, станет ли UFC проводить этот бой, потому что это будет настоящий кошмар для Адесаньи. У Чимаева же есть качества, которые позволят ему победить любого соперника», — поделился мнением Келлехер в видео на своём YouTube-канале.



Ранее Чимаев намекнул на возможный переход в средний вес. На его счету на данный момент 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.

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