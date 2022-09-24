Бой Деррика Льюиса и Сергея Спивака состоится на турнире UFC Fight Night 20 ноября
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Бойцовский промоушен UFC официально объявил о поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Дерриком Льюисом (26-10) и молдаванином Сергеем Спиваком (15-3), который состоится на турнире организации 20 ноября.
37-летний Льюис, бывший претендент на чемпионский титул, в июле на турнире UFC 277 уступил техническим нокаутом в первом раунде россиянину Сергею Павловичу. Поражение стало для ветерана вторым подряд – за пять месяцев до этого он досрочно проиграл австралийскому нокаутёру Таю Туивасе.
27-летний Спивак в августе на UFC on ESPN 40 одолел техническим нокаутом бразильца Аугусто Сакаи и продлил победную серию до двух выступлений – в марте на UFC 272 он нокаутировал американца Грега Харди.
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