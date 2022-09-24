Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ММА Серия-56: Солнечный берег. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Деррика Льюиса и Сергея Спивака состоится на турнире UFC Fight Night 20 ноября

Бой Деррика Льюиса и Сергея Спивака состоится на турнире UFC Fight Night 20 ноября
Комментарии

Бойцовский промоушен UFC официально объявил о поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Дерриком Льюисом (26-10) и молдаванином Сергеем Спиваком (15-3), который состоится на турнире организации 20 ноября.

37-летний Льюис, бывший претендент на чемпионский титул, в июле на турнире UFC 277 уступил техническим нокаутом в первом раунде россиянину Сергею Павловичу. Поражение стало для ветерана вторым подряд – за пять месяцев до этого он досрочно проиграл австралийскому нокаутёру Таю Туивасе.

27-летний Спивак в августе на UFC on ESPN 40 одолел техническим нокаутом бразильца Аугусто Сакаи и продлил победную серию до двух выступлений – в марте на UFC 272 он нокаутировал американца Грега Харди.

Новость по теме
Экс-боец UFC: Усман не заработал $ 500 тыс. в бою с Эдвардсом. Есть закулисные сделки
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022