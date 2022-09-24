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Майк Тайсон оценил перспективы Шакура Стивенсона в лёгком весе

Майк Тайсон оценил перспективы Шакура Стивенсона в лёгком весе
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и член Зала славы легендарный американец Майк Тайсон оценил перспективы экс-чемпиона в двух дивизионах соотечественника Шакура Стивенсона (19-0, 9 KO) в лёгком весе (до 61,2 кг).

Напомним, Стивенсон не смог уложиться в лимит второго полулёгкого веса (до 59 кг) перед боем с бразильцем Робсоном Консейсао (17-2, 8 KO), который состоялся сегодня, 24 сентября, в США, и лишился титулов WBC и WBO.

«Я считаю Шакура Стивенсона первоклассным бойцом, и я не думаю, что это изменится из-за того, что его лишили титулов из-за проваленного взвешивания. Он просто поднимется в следующий дивизион и завоюет там титул», – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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