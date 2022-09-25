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Бывший тренер Головкина назвал бойца, способного победить Канело

Бывший тренер Головкина назвал бойца, способного победить Канело
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Абель Санчес, бывший тренер объединённого чемпиона в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадия Головкина, считает, что американский нокаутёр Дэвид Бенавидес (26-0, 23 KO) способен навязать конкуренцию звёздному мексиканцу Саулю Альваресу (58-2-2, 39 KO).

«Дэвиду нужно чаще побеждать и реже говорить. Потому что в ситуации с Канело так: чем больше ты говоришь, тем меньше он думает о тебе. Канело 32 года, а парню – 25 или 26, так что этот бой имеет все шансы состояться.

Я не считаю, что сейчас есть кто-то, за исключением Бивола и Бетербиева, кто бы смог дотянуться до Канело. Во втором среднем весе это Бенавидес», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Санчес раскритиковал судейский счёт в третьем бою Альвареса и Головкина.

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