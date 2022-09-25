Сослан Асбаров сенсационно перебоксировал Дмитрия Кудряшова в шоу Hardcore

Завершилось соглавное событие боксёрского вечера от лиги Hardcore, который в настоящий момент проходит в московском спорткомплексе «ЦСКА Арена».
Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) 36-летний Дмитрий Кудряшов встретился с 30-летним Сосланом Асбаровым.
Кудряшов со старта занял центр ринга, давя соперника за высоким блоком. Асбаров же сделал ставку на передвижение и скорость рук, в которой он заметно превосходил соперника.
Асбаров активно начал вторую трёхминутку, однако замедлился ближе к концу отрезка, чем и воспользовался Кудряшов, зажавший его у канатов и перехвативший инициативу.
К четвёртому раунду Кудряшов заметно устал и стал брать затяжные паузы, давая Асбарову беспрепятственно разряжаться по себе скоростными комбинациями. Фаворит пытался отвечать, однако навязать равную борьбу так и не смог.
Официальный вердикт судей: победа Асбарова единогласным решением по итогам восьми раундов.
- 25 сентября 2022
-
02:07
-
01:56
-
01:45
-
01:45
-
01:37
-
01:30
-
01:27
-
01:20
-
01:19
-
01:12
-
01:09
-
00:57
-
00:50
-
00:01
- 24 сентября 2022
-
23:40
-
23:21
-
22:36
-
22:36
-
22:08
-
22:08
-
21:07
-
21:07
-
20:35
-
20:06
-
19:30
-
19:00
-
18:53
-
18:35
-
18:11
-
18:06
-
17:41
-
17:34
-
16:56
-
16:56
-
16:25