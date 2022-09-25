Сослан Асбаров сенсационно перебоксировал Дмитрия Кудряшова в шоу Hardcore

Завершилось соглавное событие боксёрского вечера от лиги Hardcore, который в настоящий момент проходит в московском спорткомплексе «ЦСКА Арена».

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) 36-летний Дмитрий Кудряшов встретился с 30-летним Сосланом Асбаровым.

Кудряшов со старта занял центр ринга, давя соперника за высоким блоком. Асбаров же сделал ставку на передвижение и скорость рук, в которой он заметно превосходил соперника.

Асбаров активно начал вторую трёхминутку, однако замедлился ближе к концу отрезка, чем и воспользовался Кудряшов, зажавший его у канатов и перехвативший инициативу.

К четвёртому раунду Кудряшов заметно устал и стал брать затяжные паузы, давая Асбарову беспрепятственно разряжаться по себе скоростными комбинациями. Фаворит пытался отвечать, однако навязать равную борьбу так и не смог.

Официальный вердикт судей: победа Асбарова единогласным решением по итогам восьми раундов.