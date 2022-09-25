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«Чего-то я зазевался». Емельяненко — о нокауте на 13-й секунде в бою с Дациком

«Чего-то я зазевался». Емельяненко — о нокауте на 13-й секунде в бою с Дациком
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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал поражение в бою с соотечественником Вячеславом Дациком, который уже на 13-й секунде поединка по правилам бокса отправил его в нокаут.

«Что пошло не так? Чего-то я зазевался, сам не знаю. Дацик, давай организуем реванш. Зрителям на камеру скажи, что в этой же организации мы подерёмся. Четыре месяца подготовки – и нокаут на 13-й секунде? Следующий бой всё покажет. Не знаю. Буду смотреть, анализировать, работать с тренерами. Не ожидал такого», – сказал Емельяненко в ринге сразу после боя.

Последним выступлением Александра стал поединок на голых кулаках с уроженцем США и ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Емельяненко решением судей.

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