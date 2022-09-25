Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBO
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Вечером 24 сентября в Манчестере состоялся вечер бокса, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе сошлись британец Джо Джойс и представляющий Новую Зеландию Джозеф Паркер.
В ходе 11-го раунда Джойс мощным ударом с левой отправил Паркера в нокаут, завершив поединок досрочно.
37-летний Джо Джойс остаётся непобеждённым. Бой с Паркером стал 15-м в его профессиональной карьере, которая началась в октябре 2017 года с победы нокаутом в восьмом раунде над соотечественником Яном Льюисоном. После этого Джойс выдал целую серию успешных поединков. Последний до встречи с Паркером бой он провёл в июле этого года на «Уэмбли» в Лондоне, нокаутировав в четвёртом раунде немца Кристиана Хаммера.
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