Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBO

Вечером 24 сентября в Манчестере состоялся вечер бокса, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе сошлись британец Джо Джойс и представляющий Новую Зеландию Джозеф Паркер.



В ходе 11-го раунда Джойс мощным ударом с левой отправил Паркера в нокаут, завершив поединок досрочно.

37-летний Джо Джойс остаётся непобеждённым. Бой с Паркером стал 15-м в его профессиональной карьере, которая началась в октябре 2017 года с победы нокаутом в восьмом раунде над соотечественником Яном Льюисоном. После этого Джойс выдал целую серию успешных поединков. Последний до встречи с Паркером бой он провёл в июле этого года на «Уэмбли» в Лондоне, нокаутировав в четвёртом раунде немца Кристиана Хаммера.