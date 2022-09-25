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Боец ММА Галимов: Мариф Пираев уехал из России, получив повестку в военкомат

Боец ММА Галимов: Мариф Пираев уехал из России, получив повестку в военкомат
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Боец смешанных единоборств Шамиль Галимов рассказал, что его коллега Мариф Пираев получил повестку из военкомата в связи с частичной мобилизацией.

Во время прямого эфира в одной из социальных сетей Галимов рассказал, что боец Мариф Пираев по прозвищу «Пиранья» покинул Россию в связи с тем, что был вызван в военкомат по повестке.

«Марифу пришла повестка, он в ужасе сбежал из России», — сказал Галимов.

В социальных сетях Пираева на данный момент нет никаких опровержений этой информации, а на звонки по телефону отвечает неизвестная женщина и отказывается давать комментарии по ситуации.

Ранее другой российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сообщил, что ему пришла повестка и он в ближайшее время отправится в военкомат.

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