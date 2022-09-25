Боец ММА Галимов: Мариф Пираев уехал из России, получив повестку в военкомат
Поделиться
Боец смешанных единоборств Шамиль Галимов рассказал, что его коллега Мариф Пираев получил повестку из военкомата в связи с частичной мобилизацией.
Во время прямого эфира в одной из социальных сетей Галимов рассказал, что боец Мариф Пираев по прозвищу «Пиранья» покинул Россию в связи с тем, что был вызван в военкомат по повестке.
«Марифу пришла повестка, он в ужасе сбежал из России», — сказал Галимов.
В социальных сетях Пираева на данный момент нет никаких опровержений этой информации, а на звонки по телефону отвечает неизвестная женщина и отказывается давать комментарии по ситуации.
Ранее другой российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сообщил, что ему пришла повестка и он в ближайшее время отправится в военкомат.
Новость по темеБоец MMA Минеев: получил повестку, собираюсь в военкомат
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
17:33
-
17:02
-
16:45
-
16:21
-
15:52
-
15:30
-
15:05
-
14:50
-
14:35
-
14:10
-
13:54
-
13:32
-
13:05
-
12:57
-
12:56
-
12:50
-
12:42
-
12:29
-
12:27
-
11:51
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:54
-
10:49
-
10:46
-
10:40
-
10:26
-
10:12
-
09:51
-
09:31
-
09:30
-
09:14
-
02:07
Партнерский контент