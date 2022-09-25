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«Уважай своих гангстеров, жирный мудак». Диаз ответил на слова Кормье

«Уважай своих гангстеров, жирный мудак». Диаз ответил на слова Кормье
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Боец смешанных единоборств Нейт Диаз высказался по поводу слов Даниэля Кормье о том, что швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев одержал бы лёгкую победу в поединке с американцем.

«Уважай своих гангстеров, жирный мудак», — написал Нейт.

«Нейтан, расслабься», — ответил Кормье.

На турнире смешанных единоборств UFC 279 бой Чимаева с Нейтом Диазом должен был возглавить турнир, но Хамзат провалил взвешивание, в результате чего поединок был отменён.

Диаз в итоге встретился с Тони Фергюсоном и одолел соотечественника, проведя удушающий приём. После этого Нейт объявил об уходе из смешанных единоборств.

Чимаев получил в соперники Кевина Холланда и в первом же раунде выполнил удушающий приём, одержав свою 12-ю победу в MMA.

Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата:

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