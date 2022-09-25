«Уважай своих гангстеров, жирный мудак». Диаз ответил на слова Кормье

Боец смешанных единоборств Нейт Диаз высказался по поводу слов Даниэля Кормье о том, что швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев одержал бы лёгкую победу в поединке с американцем.
«Уважай своих гангстеров, жирный мудак», — написал Нейт.
«Нейтан, расслабься», — ответил Кормье.
На турнире смешанных единоборств UFC 279 бой Чимаева с Нейтом Диазом должен был возглавить турнир, но Хамзат провалил взвешивание, в результате чего поединок был отменён.
Диаз в итоге встретился с Тони Фергюсоном и одолел соотечественника, проведя удушающий приём. После этого Нейт объявил об уходе из смешанных единоборств.
Чимаев получил в соперники Кевина Холланда и в первом же раунде выполнил удушающий приём, одержав свою 12-ю победу в MMA.
Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата:
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