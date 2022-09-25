Дэвид Хэй: Джойс ответил на вопрос, сможет ли выдержать удар бойца мирового класса

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй прокомментировал претендентский поединок в супертяжёлом весе между британцем Джо Джойсом (15-0, 14 KO) и новозеландцем Джозефом Паркером (30-3, 21 KO), который состоялся в ночь с 24 на 25 сентября. Напомним, Джойс победил нокаутом в 11-м раунде.

«Джойс обезвредил Паркера своим джебом. Джозеф выглядел уставшим уже во втором раунде, после которого он перестал действовать уверенно. Джойс не прекращал бить его передней рукой. Да, не было тяжёлых ударов, но Джо осознанно разбивал соперника.

Но мы должны отдать должное и Джозефу. Он пропустил много ударов в этом бою. Не могу говорить о его будущем, он разгромно проиграл. Получили ли мы ответ на вопрос, способен ли Джойс выдержать удар бойца мирового уровня? Ответ – да», – приводит слова Хэя BT Sport.