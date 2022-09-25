Чейл Соннен намекнул, что бой Мейвезер — Асакура мог быть подставным

Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен высказал предположение, согласно которому поединок между звёздным американским боксёром Флойдом Мейвезером и японцем Микурой Асакурой мог быть ненастоящим.

«Флойд заявил, что получил 20 миллионов долларов за то, что я называю реслингом, потому что они на самом деле не дрались. Что проводит Мейвезер – выставочные бои? Он получает кучу денег и хорошо проводит время. И это беспокоит меня.

Ни один боец не может развлекаться. И ни один 40-летний боец не участвует в настоящих боях, а только притворяется, чтобы выступить против ужасной оппозиции, которую нельзя продать. Эти парни даже не могут притвориться, что нокаутированы. И это нехорошо. Нельзя развлекаться и зарабатывать миллионы», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.