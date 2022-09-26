Усик — о запрете секса во время подготовки к бою: это придуманные вещи из СССР

Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о том, разрешён ли секс во время подготовки к бою.
«Если женщины или девушки рядом нет, то, наверное, нельзя. Если есть, то почему бы и нет? Тренеры не рекомендуют? Нет. Я думаю, это придуманные вещи из СССР. Они просто не до конца рассказали схему, как это работает. Если заниматься любовью всю ночь, то утром ты будешь выходить, и тебе будет крышка. А если по полночи или четверть, то, я думаю, ничего страшного не будет. За какой-то промежуток времени до боя, естественно, нет близости со второй половинкой. Я для себя сам устанавливаю рамки. У меня это происходит за месяц. Если супруга есть рядом, то за месяц до боя последний секс. А если её нет рядом, то и три, и четыре месяца может быть без этого», – сказал Усик на YouTube-канале украинского журналиста.
В своём последнем бою, который состоялся в августе, Усик победил британца Энтони Джошуа.
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