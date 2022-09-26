Александр Усик рассказал, за что ударил по лицу незнакомого человека

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал о случае, когда он ударил человека по лицу.
«Да, ударил человека по лицу. Он был очень большим. Я был в одном месте в украинском городе, стоял общался с женой друга. Рядом была компания. У них кто-то дембельнулся. Он был в берете, в тельняшке. Вёл себя очень вызывающе. Начал обзываться. Я говорю: «Надо уходить отсюда, потому что до хорошего это не доведёт». Когда уходили, они в ответ обозначили конкретно меня и обозвали очень плохим словом. Я подумал, что, если я его сейчас не накажу, он будет продолжать заниматься глупостями. И дал по лицу ему. Раза хватило. Левый боковой», – рассказал Усик на YouTube-канале украинскому журналисту.
В своём последнем бою Усик в августе победил британца Энтони Джошуа.
- 26 сентября 2022
-
07:20
-
06:39
-
05:46
-
04:54
-
02:58
-
01:20
-
01:15
-
01:05
-
00:55
-
00:28
-
00:07
- 25 сентября 2022
-
23:53
-
23:00
-
22:37
-
22:35
-
21:42
-
21:36
-
21:23
-
20:22
-
20:11
-
19:56
-
19:08
-
18:26
-
18:04
-
17:58
-
17:47
-
17:33
-
17:02
-
16:45
-
16:21
-
15:52
-
15:30
-
15:05
-
14:50
-
14:35