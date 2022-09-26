Александр Усик рассказал, за что ударил по лицу незнакомого человека

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал о случае, когда он ударил человека по лицу.



«Да, ударил человека по лицу. Он был очень большим. Я был в одном месте в украинском городе, стоял общался с женой друга. Рядом была компания. У них кто-то дембельнулся. Он был в берете, в тельняшке. Вёл себя очень вызывающе. Начал обзываться. Я говорю: «Надо уходить отсюда, потому что до хорошего это не доведёт». Когда уходили, они в ответ обозначили конкретно меня и обозвали очень плохим словом. Я подумал, что, если я его сейчас не накажу, он будет продолжать заниматься глупостями. И дал по лицу ему. Раза хватило. Левый боковой», – рассказал Усик на YouTube-канале украинскому журналисту.



В своём последнем бою Усик в августе победил британца Энтони Джошуа.