Кудряшов — после поражения в бою с Асбаровым: пожалуй, старик, пора на покой

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский ветеран Дмитрий Кудряшов разместил новый пост в своих социальных сетях, опубликовав стих тренера России Марка Мельцера. Напомним, 25 сентября Кудряшов проиграл соотечественнику Сослану Асбарову на вечере бокса лиги Hardcore.
«Бьётся в висках кровь.
Пожалуй, старик, пора на покой,
К финалу себя готовь!
Ты шёл банальным путём измен,
Юным мечтам, что были.
И вот пришёл – лысее колен
Голова, по которой били!
Руки в кровь о мешки сбивал –
Песок становился пылью,
Нырял, уклонялся, как мог – спасал
Её, по которой били.
И не сказать, чтоб всегда побеждал,
Бывало – свистели «Крылья»….
Выводы делал, — соображал!..,
Головой, по которой били.
Бокс – не самый лёгкий спорт,
сечки, фингалы, или
случалось и хуже – в пол головой,
головой, по которой били.
Далёким память твоя полна,
В ней юных страстей были.
Но то, что было позавчера,
Не помнит седая твоя голова,
Голова, по которой били.
Когда-то нравилось званье «боец»
Тебе, – это был ты ли!?..
Теперь не важно. Скоро конец
Этой спине, животу, рукам,
Голове… по которой били», — написал Кудряшов.
Боксёр Кудряшов удержал канатом сразу две газующих машины:
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