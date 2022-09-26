Кудряшов — после поражения в бою с Асбаровым: пожалуй, старик, пора на покой

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский ветеран Дмитрий Кудряшов разместил новый пост в своих социальных сетях, опубликовав стих тренера России Марка Мельцера. Напомним, 25 сентября Кудряшов проиграл соотечественнику Сослану Асбарову на вечере бокса лиги Hardcore.



«Бьётся в висках кровь.

Пожалуй, старик, пора на покой,

К финалу себя готовь!

Ты шёл банальным путём измен,

Юным мечтам, что были.

И вот пришёл – лысее колен

Голова, по которой били!

Руки в кровь о мешки сбивал –

Песок становился пылью,

Нырял, уклонялся, как мог – спасал

Её, по которой били.

И не сказать, чтоб всегда побеждал,

Бывало – свистели «Крылья»….

Выводы делал, — соображал!..,

Головой, по которой били.

Бокс – не самый лёгкий спорт,

сечки, фингалы, или

случалось и хуже – в пол головой,

головой, по которой били.

Далёким память твоя полна,

В ней юных страстей были.

Но то, что было позавчера,

Не помнит седая твоя голова,

Голова, по которой били.

Когда-то нравилось званье «боец»

Тебе, – это был ты ли!?..

Теперь не важно. Скоро конец

Этой спине, животу, рукам,

Голове… по которой били», — написал Кудряшов.

Боксёр Кудряшов удержал канатом сразу две газующих машины: