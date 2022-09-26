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Флойд Мейвезер сразится с британским YouTube-блогером 13 ноября в Дубае

Флойд Мейвезер сразится с британским YouTube-блогером 13 ноября в Дубае
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях и член Зала славы, легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший объявил о своём следующем выставочном поединке, который состоится 13 ноября в Дубае (ОАЭ).

Соперником 45-летнего Мейвезера станет 25-летний британский YouTube-блогер Оладеджи Олатунджи, более известный как Deji.

«Я рад привезти в Дубай невероятное боксёрское событие. Для меня честь стать частью столь знакового события в культовом городе, и я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что обратились ко мне», – приводит слова Мейвезера пресс-служба Global Titans.

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся на минувших выходных в Сайтаме (Япония), Мейвезер нокаутировал местного бойца MMA Микуру Асакуру.

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