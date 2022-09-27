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«Он дрался с лучшими бойцами». Тайсон Фьюри назвал имя желаемого соперника

«Он дрался с лучшими бойцами». Тайсон Фьюри назвал имя желаемого соперника
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) выразил желание провести бой с Мануэлем Чарром.

«С нетерпением жду боя с человеком, который хочет драться, у которого есть огонь и желание. Сражался с лучшими бойцами и теперь снова на подъёме! Давай, Чарр», — написал Фьюри в социальных сетях.

У Чарра 31 победа (в том числе 17 нокаутом) и четыре поражения в профессиональном боксе.

Ранее Фьюри (32-0-1, 23 KO) объявил о срыве поединка со звёздным соотечественником Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), который, согласно его недавнему заявлению, должен был подписать контракт к 26 сентября. Комментариев от промоутеров бойцов пока не было.

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:

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