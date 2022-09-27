«Я не уверен, чист ли он». Чемпион Bellator заподозрил Йоэля Ромеро в употреблении допинга
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Чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) американец Джонни Эблин признался, что сомневается в честности кубинского ветерана Йоэля Ромеро, который, по его мнению, может принимать запрещённые вещества.
«Я считаю, что ему нужна ещё одна хорошая победа, желательно в среднем весе, чтобы мы смогли убедиться, что он способен уложиться в лимит дивизиона, поскольку у него уже возникали проблемы.
Не хочется иметь дело с кем-то, кто не может «сделать» вес. И я не уверен, чист ли этот парень или нет. Хотя мне, в действительности, всё равно. Я надеру ему задницу, будь он на стероидах или нет. Мне всё равно. Я не сказал, что он на стероидах, но я не знаю. Все эти засранцы принимают запрещённые вещества», – приводит слова бойца издание MMAJunkie.
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