Гвоздик — о продолжении карьеры: надо быть реалистом. Я уже не стану Мейвезером или Канело

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) признался, что не рассчитывает стать международной звездой в случае продолжении карьеры.
«Я был на Олимпиаде и получил медаль. Мне этого хватало. Глядя на мой возраст, решил перейти в профессионалы. Да, конечно, всем нам нравятся пояса. Но все мы понимаем, что если у тебя есть пояс, то твоя заработная плата повышается также. Поэтому все, кто говорит, что мы здесь из-за поясов – тогда побоксируйте бесплатно. Я посмотрю, как вы здесь за пояса сражаетесь.
Потому говорю так, как есть. Я вообще не вижу бокс как что-то такое, что обеспечит меня в финансовом плане до конца моей жизни. Даже если я сейчас стану чемпионом мира снова. Всё равно я чётко понимаю, что я не буду Мейвезером, я не буду Канело – никогда уже. Нужно быть реалистом. Но если сейчас много свободного времени, если мне это нравится, а это так, то почему бы нет? Почему бы не попытаться выиграть пояс?» – приводит слова боксёра «24 канал».
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