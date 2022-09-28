«Это что-то сумасшедшее». Усик отреагировал на желание Фьюри заработать в их бою £ 500 млн

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик отреагировал на заявление обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри, согласно которому он рассчитывает заработать в их потенциальном бою £ 500 млн.

«Он говорит о 500 миллионах фунтов за бой. Он сумасшедший, в хорошем смысле этого слова. Я бы тоже хотел 500 миллионов, но это что-то сумасшедшее.

Сейчас он болтает и уже продаёт бой. И он согласится драться, потому что это настолько впечатляющий бой. Когда мы говорили с организаторами о бое с Джошуа в Саудовской Аравии, промоутеры уже были заинтересованы в поединке с Фьюри на стадионе вместимостью 80-90 тысяч человек», – приводит слова Усика «БК Parimatch».

Ранее в интервью Усик назвал причины отказа от боя с Фьюри в декабре.