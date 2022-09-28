Дастин Порье рассказал, почему не хочет нокаута в бою с Чендлером

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Майклом Чендлером, который состоится 13 ноября на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).
«Я действительно хотел бы провести пятираундовый поединок. Мне нравится нащупывать ритм и тайминг, так я чувствую себя лучшим бойцом. Если ничего не происходит на начальном этапе, в первых двух раундах, то, как правило, на дистанции побеждает лучший боец.
Он бывший чемпион мира и один из лучших легковесов мира, так что это очень серьёзный соперник. Если бой станет лучшим в году, то в таком случае инициатива будет переходить от одного к другому. Но я бы хотел, чтобы поединок получился односторонним и я смог бы выдать идеальное выступление», – приводит слова бойца издание MMAJunkie.
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