Пираев опроверг информацию о том, что он уехал из России после повестки от военкомата

Боец смешанных единоборств Мариф Пираев отреагировал на слова Шамиля Галимова, который ранее заявил, что россиянин уехал из страны после повестки от военкомата.

«Сегодня зашел в соцсети и узнал о себе много нового. Друзья мои, я уже неделю нахожусь на сборах на родине моего брата, изучаю особенности грузинской борьбы, так скажем. Да, травма есть, бои пока под вопросом, но она точно не мешает мне вернуться в Россию в самое ближайшее время!



Для особо интересующихся поясню – повесток я не получал. Нужно будет Родину защищать – защитим. Я от армии никогда не косил, честно отслужил положенное мне! А тем бойцам, кто решил в очередной раз хайпануть на моём имени, скажу так – за собой следите и в отношении к Родине и военной службе тоже определитесь!» — написал Пираев в социальных сетях.