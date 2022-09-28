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Пираев опроверг информацию о том, что он уехал из России после повестки от военкомата

Пираев опроверг информацию о том, что он уехал из России после повестки от военкомата
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Боец смешанных единоборств Мариф Пираев отреагировал на слова Шамиля Галимова, который ранее заявил, что россиянин уехал из страны после повестки от военкомата.

«Сегодня зашел в соцсети и узнал о себе много нового. Друзья мои, я уже неделю нахожусь на сборах на родине моего брата, изучаю особенности грузинской борьбы, так скажем. Да, травма есть, бои пока под вопросом, но она точно не мешает мне вернуться в Россию в самое ближайшее время!

Для особо интересующихся поясню – повесток я не получал. Нужно будет Родину защищать – защитим. Я от армии никогда не косил, честно отслужил положенное мне! А тем бойцам, кто решил в очередной раз хайпануть на моём имени, скажу так – за собой следите и в отношении к Родине и военной службе тоже определитесь!» — написал Пираев в социальных сетях.

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