Флойд Мейвезер: я нахожусь на том жизненном этапе, когда мне нужны тишина и покой

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях и член Зала славы легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост в своих социальных сетях, признавшись, что сейчас ему нужны лишь тишина и покой.
«Я нахожусь на том жизненном этапе, когда мне нужны тишина и покой, а не всякие споры», — говорится в посте Мейвезера.
Флойд Мейвезер долгое время не участвовал в поединках. В 2017 году он провёл бой с Конором Макгрегором, в котором довёл свой рекорд до невероятных 49-0 по итогам карьеры. В последнем на данный момент бою, который состоялся в Сайтаме (Япония), Мейвезер нокаутировал местного бойца MMA Микуру Асакуру. Недавно стало известно, что 13 ноября Флойд сразится с 25-летним британским YouTube-блогером Оладеджи Олатунджи, более известным как Deji.
Super Rizin. Флойд Мейвезер vs Микуру Асакура:
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