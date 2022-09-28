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Усик предложил Джошуа третий бой в случае срыва поединка с Фьюри

Усик предложил Джошуа третий бой в случае срыва поединка с Фьюри
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик предложил британцу Энтони Джошуа третий бой в случае срыва поединка с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Если Фьюри не согласится, я думаю, мы могли бы попытаться провести ещё один бой с Джошуа. У нас уже был поединок в Лондоне и в Саудовской Аравии, так что следующий может пройти на Олимпийском стадионе в Киеве», — приводит слова Усика «БК Parimatch».

Напомним, Усик не согласился провести поединок с Цыганским королём в конце этого года. Последний бой украинский боксёр провёл против Энтони Джошуа и одержал в нём победу раздельным решением судей.

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