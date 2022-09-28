Лига Ural FC объявила о переносе турнира в Самаре

Лига Ural FC объявила о переносе турнира по смешанным единоборствам и кикбоксингу, который был запланирован на 21 октября в Самаре.

«Уважаемые друзья, лига Ural FC сообщает, что международный турнир по смешанным единоборствам и K-1 – Ural Fighting Championship 2 (Ural FC 2), запланированный на 21 октября в Самаре, переносится на один из зимних месяцев. Место проведения турнира останется прежним. Следите за информацией на наших официальных ресурсах!» — сказано в заявлении организации.



Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) была основана в 2022 году. Цель спортивной организации – проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений. Ежегодно лига планирует проведение турниров в крупных городах России: Перми, Самаре, Кирове, Москве и других.

Пятилетний кикбоксёр мечтает стать чемпионом мира: