Лига Ural FC объявила о переносе турнира в Самаре

Лига Ural FC объявила о переносе турнира по смешанным единоборствам и кикбоксингу, который был запланирован на 21 октября в Самаре.
«Уважаемые друзья, лига Ural FC сообщает, что международный турнир по смешанным единоборствам и K-1 – Ural Fighting Championship 2 (Ural FC 2), запланированный на 21 октября в Самаре, переносится на один из зимних месяцев. Место проведения турнира останется прежним. Следите за информацией на наших официальных ресурсах!» — сказано в заявлении организации.
Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) была основана в 2022 году. Цель спортивной организации – проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений. Ежегодно лига планирует проведение турниров в крупных городах России: Перми, Самаре, Кирове, Москве и других.
Пятилетний кикбоксёр мечтает стать чемпионом мира:
- 28 сентября 2022
-
19:52
-
19:25
-
18:58
-
18:23
-
18:03
-
17:22
-
17:19
-
16:26
-
16:09
-
15:12
-
15:09
-
13:51
-
13:32
-
12:54
-
12:48
-
12:00
-
10:35
-
10:21
-
09:57
-
09:39
-
08:45
-
04:47
-
03:43
-
01:07
-
01:00
-
00:47
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:53
-
23:10
-
22:56
-
22:00
-
21:46
-
21:08
-
20:59
-
20:48