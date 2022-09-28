Хамзат Чимаев вызвал на бой Колби Ковингтона

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок в UFC. По словам спортсмена, он желает подраться с американцем Колби Ковингтоном.

«Колби Ковингтон, ты следующий», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь с 10 на 11 сентября состоялся турнир UFC 279, в соглавном событии которого Хамзат Чимаев в первом раунде задушил Кевина Холланда. Во время боя многие фанаты освистывали Чимаева.

После поединка Хамзат во время интервью прокричал в микрофон: «К чёрту всех ваших ребят, это Чечня, ублюдки! Я самый опасный парень здесь, я убью всех, Аллаху Акбар!». Слова были произнесены в канун годовщины теракта 2001 года, что вызвало бурную критику со стороны американских фанатов, которые призывали Колби Ковингтона вызвать Чимаева на бой и наказать за эту речь.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.