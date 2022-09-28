Фьюри: Джойс — тяжеловес № 2 в мире, сейчас я правлю балом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри считает, что его соотечественник Джо Джойс является вторым в мире тяжеловесом.

«У меня был прекрасный день. Смотрел большие бои и изучал всех тяжеловесов. Должен сказать, что Джо Джойс — второй тяжеловес в мире после меня. Сможет он победить меня или нет? Думаю, в один из дней нам придётся это выяснить.



Я просто посмотрел на тех, кто претендует на титул чемпиона мира: Чжан, Хргович и другие, и изменил своё мнение. Считаю, что Джойс — тяжеловес № 2 в мире. И кто знает, может быть, он № 1? Когда-нибудь нам придётся выяснить, кто из нас лучше. Но в данный момент я правлю балом, потому что я чемпион мира в тяжёлом весе, а он нет», — приводит слова Фьюри Mirror.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: