Стали известны соперник и дата следующего боя Нассурдина Имавова
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Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов проведёт следующий бой с американцем Келвином Гастелумом, сообщает MMAJunkie со ссылкой на LaSueur. Поединок возглавит турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США), который состоится 14 января.
Изначально Гастелум и Имавов должны были сразиться в апреле этого года на турнире UFC 273, но из-за проблем с визой у Нассурдина бой был отменён.
В последнем поединке Имавов одержал победу над американцем Хоакином Бакли. Встреча прошла на турнире UFC Fight Night в Париже (Франция) и продлилась все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Имавову. Для Нассурдина эта победа стала 12-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях.
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