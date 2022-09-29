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Президент UFC: Кевину Холланду ещё рано уходить на пенсию

Президент UFC: Кевину Холланду ещё рано уходить на пенсию
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Президент UFC Дана Уайт высказался об американском бойце смешанных единоборств Кевине Холланде, который недавно объявил о завершении карьеры в промоушене.

«Я очень хорошо знаком с этим парнем, он мне нравится. Я думаю, это заслуживает уважения, когда ты соревнуешься в нашем виде спорта. То, что делает Кевин Холланд, это круто. После поражения Брансону он понял, что ему нужно больше работать над борьбой.

«И вот Кевин начал над этим работать, но после неудачи с Чимаевым он, наверное, пытался понять, почему так произошло, лежал в постели и всю ночь думал: «Чёрт возьми, как это случилось со мной?» Он эмоциональный парень. Думаю, эмоции взяли над ним верх. Просто дайте ему немного времени, чтобы вернуться в зал. Я знаю этого парня, он может драться. Ему ещё рано уходить на пенсию», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

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