Царукян проведёт бой с Исмагуловым на турнире UFC
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян проведёт бой с соотечественником Дамиром Исмагуловым, сообщает журналист Марсель Дорфф в своём «твиттере».
Сообщается, поединок состоится 17 декабря на турнире UFC Vegas 66.
Напомним, в своём последнем бою на UFC on ESPN 38 в июне Царукян потерпел второе поражение в UFC, уступив единогласным решением поляку Матеушу Гамроту. На счету Царукяна 21 бой в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед.
Исмагулов, в свою очередь, свой последний поединок провёл с Гурамом Кутателадзе 19 июня на UFC Fight Night в Техасе. Победу в бою одержал Исмагулов решением судей. Для россиянина эта победа стала 24-й в смешанных единоборствах при одном поражении.
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