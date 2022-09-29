Изагахмаев победил Чжана единогласным решением судей на турнире ONE Championship 161

Российский боец смешанных единоборств Сайгид Изагахмаев одержал победу в поединке с представителем Китая Липенгом Чжаном. Противостояние проходило на турнире ONE Championship 161 в Сингапуре. Изагахмаев добыл победу единогласным решением судей.

Сайгид за время карьеры провёл 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед. Липенг провёл 46 боёв, из которых выиграл 33, 11 раз проиграл, два поединка с его участием завершились вничью.



Напомним, в предыдущем бою Изагахмаев в рамках турнира One Championship Heavy Hitters встречался с Джеймсом Накашимой. Бой завершился уже во втором раунде — россиянин успешно провёл удушающий приём, благодаря чему смог досрочно завершить поединок.