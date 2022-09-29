55-летний Олег Тактаров показал актуальную физическую форму. Фото

Победитель турнира UFC 6, 55-летний ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией, на которой демонстрируется его нынешняя физическая форма.



«Нет футбола — займёмся, что есть. Но #мате и кардио включать необязательно», — подписал фото Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. После ухода из спорта он по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Тактаров поиграл в футбол: голевая передача и гол пяткой: