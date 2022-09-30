О’Мэлли обнародовал переписку с Яном

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, рассказал о переписке со своим следующим соперником, россиянином Петром Яном. Их поединок состоится в ночь с 22 на 23 октября мск.



«Пётр отправил мне сообщение. Давайте посмотрим, что же написал маленький Пётр. Вот что там было: «Ты спишь, Сахарок, я тебя накрашу». Я ответил: «Как поживают эти трансы в Таиланде, они здорово подходят к твоему имиджу, приятель. Я разговаривал с Даной, и он говорил о полулёгком весе». Тогда он сказал: «Не бойся. Самое главное, будь рядом», — приводит слова О’Мэлли Sportskeeda со ссылкой на его выступление в подкасте The BrOMalley Show.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли: