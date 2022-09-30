Хабиб ответил тренеру Чимаева, который ранее отреагировал на критику Нурмагомедова

34-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил Резе Мадади, тренеру шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который ранее объяснил, что проблема с несдачей веса к бою с Нейтом Диазом не связана с отсутствием мусульман в команде.

Ранее Мадади заявил: «У Хамзата с первого дня были не только друзья-мусульмане и товарищи по команде, такие как я, но и представители многих других религий и слоёв общества. Это были люди, которые были с ним с самого начала, дарили ему любовь, разделяли с ним горе и радость и сделали всё, чтобы привести его туда, где он сейчас находится.

Быть мусульманином — не значит быть идеальным и безупречным. Поверьте мне, я совершил много ошибок в своей жизни. При всём уважении ты тоже. Поэтому не соглашусь с тем, что наличие команды из мусульман сделает тебя идеальным. Гораздо важнее иметь команду, которая заботится о тебе в хорошие и трудные времена, независимо от того, какой веры или религии они придерживаются. И это то, что есть у Хамзата».

«Согласен, на все 100%» — гласит ответ Хабиба, адресованный тренеру Чимаева, в одной из социальных сетей.

Напомним, что из-за того, что Чимаев не уложился в рамки полусреднего веса перед боем с Нейтом Диазом их бой пришлось отменить. Его оппонентом по карду UFC 279 стал Кевин Холланд, которого он победил сабмишеном в первом же раунде.